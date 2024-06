En respuesta a denuncias de violencia y mala gestión por parte del director, integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género acompañaron una manifestación y cierre simbólico organizados por madres de familia de la Escuela Primaria «Benito Juárez», ubicada en la localidad de Pocitos.

La protesta de las madres se originó tras la denuncia de una docente, quien afirmó haber sido víctima de violencia sexual por parte del director de la escuela, Gilberto Obed ‘N’. Las preocupaciones de las madres no se limitan a este incidente, sino que también abarcan una serie de irregularidades, entre ellas de tipo financiero, como el uso indebido de recursos del programa PROAGE y otros fondos asignados a la escuela, además de problemas de seguridad que, según ellas, se han venido acumulando a lo largo del tiempo. «Nos preocupa la seguridad de hijas e hijos; los casos de bullying que el director no ha atendido y los incidentes donde niños han sido agredidos con armas blancas dentro de la escuela”, señalaron.

Para dialogar con las madres y los representantes del OVSGA, el director jurídico del IEA, Rubén Cardona Rivera, anunció que el director Gilberto Obed ‘N’ fue separado de su cargo de manera preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Además, informó que se han tomado medidas de apoyo para la docente afectada, quien ya recibe asistencia psicológica y legal.

Por su parte, Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, expresó su respaldo a las madres y subrayó la gravedad de la situación. «La violencia en cualquier forma es inaceptable. Un agresor que violenta a una persona puede hacerlo con cualquiera. Es crucial que se tomen medidas inmediatas para proteger a los menores y garantizar que el entorno escolar sea seguro”.

Finalmente, dijo que el Observatorio acompaña a las madres en todo el proceso hasta asegurarse de que se haga justicia. «No se trata sólo de separar al director, sino de garantizar que no haya impunidad y que no se repitan estos actos de violencia”.