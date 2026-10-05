Una Ford Escape terminó con las llantas hacia arriba luego de que su conductor perdió el control y se estrelló contra un poste de alumbrado público en calles del fraccionamiento Pensadores Mexicanos.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas del domingo, en el cruce de Hermenegildo Bustos y Sierra de San Bernardino, donde intervinieron oficiales de la Policía Vial.

Rigoberto, de 47 años, conducía en estado de ebriedad una Ford Escape azul, con placas de Texas, de norte a sur por Hermenegildo Bustos. Metros antes de llegar al cruce perdió el control hacia su derecha y la parte frontal de la camioneta golpeó un poste metálico de alumbrado público.

La fuerza del impacto provocó que la unidad diera medio giro hacia la izquierda y posteriormente volcara sobre el toldo. El vehículo quedó atravesado sobre la vialidad, con el frente apuntando hacia el sur.

Pese a lo aparatoso del percance, no hubo personas lesionadas. Los daños materiales fueron estimados en 50 mil pesos.

Finalmente, una grúa retiró la Ford Escape y la trasladó a la pensión.