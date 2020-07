Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República está cuidando al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. No pidió prisión preventiva ni fianza y difícilmente pisará la cárcel.

Anoche un juez federal lo vinculó a proceso por lavado de dinero en el caso de una planta chatarra que fue comprada en sobreprecio.

El juez ordenó colocarle un brazalete electrónico y vigilancia permanente mientras permanezca en el Hospital Ángeles del Pedregal; sin embargo, tras ser dado de alta tendrá una libertad provisional con la única restricción de no salir del país.

Luego de 11 días de ser extraditado a México y estar hospitalizado por problemas de salud, ayer finalmente se realizó la audiencia por video-conferencia para vincularlo a proceso.

Según la FGR la compra de Agronitrogenados en la gestión de Lozoya causó una afectación al patrimonio de Pemex calculada en unos 8 mil millones de pesos.

Sin embargo, Emilio Lozoya no pagará fianza.

Luego de 14 meses de estar prófugo de la justicia mexicana, al ex director de Pemex le será colocado un brazalete electrónico, se quedará sin visa y pasaporte, y tendrá que acudir cada 15 días a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares.

El juez Artemio Zúñiga Mendoza consideró que existen datos de prueba suficiente para suponer que el ex funcionario recibió un soborno de 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México, para que la empresa productiva del Estado adquiriera la planta “chatarra” de Agronitrogenados.

La defensa de Lozoya informó al juez que el ex director negocia ser testigo colaborador de la FGR en las investigaciones contra integrantes de “un aparato organizado de poder”, en la que están implicados funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hoy miércoles Lozoya tendrá una segunda audiencia pero ahora por los supuestos sobornos que recibió de la brasileña Odebrecht.

“Fui intimidado y presionado”

Durante la audiencia que fue reportada de forma inédita vía WhatsApp por el Consejo de la Judicatura Federal, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya aseguró que fue presionado y advirtió que los denunciará.

“Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…. denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades”

