Benito Jiménez Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador mandó este domingo un abrazo a los papás en su día, y pidió disfrutar con hijos y familiares.

“Un abrazo a todos los papás, a los que están con nosotros y a los que se nos adelantaron. Un abrazo fraterno, cariñoso. Y que disfrutemos con nuestros hijos, con nuestros familiares”, dijo en un video en su regreso a la CDMX.

“El día de hoy tuve la dicha que me felicitó José Ramón, Gonzalo Alfonso, me falta Andrés Manuel, pero también ya me felicitó Jesús Ernesto, y ya me felicitó Beatriz. Estoy de jefe, ganando”.

En tanto, la escritora Beatriz Gutiérrez, esposa del Mandatario, felicitó a los papás solteros por el “gran trabajo” para sacar a sus hijos adelante.

“Felicidades a los papás, estén donde estén, con admiración, respeto y cariño”, publicó López Obrador en sus redes.