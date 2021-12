Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador informó que el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acudió a Perú para ayudar al Gobierno de izquierda de Pedro Castillo, luego de que éste le solicitara apoyo.

«El Secretario de Hacienda fue a Perú a apoyar en lo que podamos porque el Gobierno de Perú está pasando por una situación difícil».

«Hay algo que vale comentar. Durante muchos años, quienes gobernaban el mundo, fueron diseñando una estructura para que si llegaba un líder popular no pueda hacer nada. En Perú, en el Congreso se requiere el 20 por ciento de los votos en el Congreso para aceptar la remoción del Presidente y 40 por ciento de quitarlo. Al Presidente de Perú se hizo una solicitud, pero no pudieron removerlo (…) vamos a apoyar en cómo ayudar a combatir la pobreza», señaló en conferencia matutina.

El jefe del Ejecutivo contó que cuando Pedro Castillo le llamó, le dijo que querían «quitarle el sombrero en la Cámara de Diputados».

«Cuando me llama me dice: me querían quitar el sombrero cuando yo entrara a la Cámara dé Diputados, pero cuando voy caminando en Lima, los pitucos (fifís) se tapan la nariz», detalló López Obrador.

«De eso no te preocupes, y le conté que el mejor Presidente de México (Juárez) fue indígena y en su tiempo las pitucas cuando iban al baño decían: ‘voy al Juárez'», agregó el Mandatario federal.

