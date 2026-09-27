Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX. -La banda mexicana Maná fue coestelar del festival californiano Ohana, donde celebró cuatro décadas de trayectoria con sus grandes éxitos.

Maná llevó su rock en español a California como uno de los actos principales de la primera noche del Ohana Festival 2026, que celebra su décimo aniversario en Doheny State Beach, en Dana Point.

Antes de su presentación, Eddie Vedder, fundador del festival y vocalista de Pearl Jam, fue el encargado de presentar a la banda mexicana, en un encuentro que reunió a dos generaciones de músicos y seguidores del rock, además de distintas culturas e idiomas.

Durante su participación, Maná interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, entre ellos «Oye Mi Amor», «Clavado en un Bar» y «Rayando El Sol».

La agrupación fue además el único grupo latino del cartel de Ohana 2026, por lo que su presencia representó uno de los momentos centrales de la celebración.