CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Mamma mia, aquí vamos de nuevo! Después de 39 años alejados de la música, la icónica banda sueca ABBA confirmó ayer que harán conciertos streaming y estrenarán nueva música.

Agnetha Fältskog (71 años), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74) y Anni-Frid Lyngstad (75) “rejuvenecerán” para su espectáculo con ayuda de la tecnología, pues se presentarán hologramas de los integrantes en su juventud.

La banda de éxitos como “Mamma Mia!” y “Chiquitita” estará acompañada por 10 músicos en vivo en un estadio construido en Londres especialmente para la ocasión, a partir del 27 de mayo del 2022, de acuerdo con un comunicado.

ABBA difundió un mensaje en sus redes sociales invitando a sus seguidores a un nuevo “viaje” (haciendo referencia al nombre de su corte discográfico Voyage).

“Empezó con dos canciones y luego nos preguntamos, por qué no hacer todo un álbum”, explicó Björn Ulvaeus en la presentación retransmitida por internet desde Londres.

Voyage saldrá el 5 de noviembre, pero ayer se liberaron en plataformas dos canciones: “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”.

El sello discográfico Polydor será el encargado de organizar un evento con la prensa en Londres para revelar varias sorpresas, cuyos detalles no quisieron adelantar, limitándose a asegurar que valdrán la pena.

De acuerdo con el diario británico The Sun, se anunciarán las demás canciones y una serie de espectáculos que celebrarán temas clásicos, como “Money, Money, Money” y “Waterloo”.

El espectáculo con avatares podrá verse a partir del próximo mayo y hasta 2025, con ocho representaciones semanales, en un teatro de 3 mil plazas construido para la ocasión en el este de Londres, según el rotativo. Posteriormente, viajarán a Estocolmo y Las Vegas.

El sueco Carl Magnus Palm, experto en el mítico grupo, aseguró en declaraciones a la agencia AFP que la creación de estos avatares digitales retrasó su regreso.

“Tuvieron problemas tecnológicos, no salió como esperaban. Por fin estaban listos para lanzarse hace un año, pero entonces llegó la pandemia”, precisó.

En su opinión, ABBA recurrió a una “tecnología muy avanzada”, por lo que sus hologramas tendrán un aspecto realista.

“Los miembros reales de ABBA no van a estar allí, pero creo que habrá músicos en vivo tocando junto con el ‘ABBA digital’ y se verán como las versiones jóvenes de sí mismos. Como se veían en 1979”, adelantó.

Inolvidables

Desde su álbum de estudio de 1981, y su disolución un año después, el legendario grupo de pop, con alrededor de 400 millones de discos vendidos, no ha publicado ningún material.

Su placa ABBA Gold (1992) es una de las más vendidas del mundo y el pasado julio se convirtió en el primer disco en permanecer mil semanas en las listas de los más escuchados de Reino Unido.

El musical Mamma Mia! y las películas basadas en él, protagonizadas por Meryl Streep y Colin Firth, atrajeron a nuevos seguidores de generaciones distintas a la de los 70.

El 27 de abril de 2018 los integrantes anunciaron que habían vuelto al estudio por primera vez en casi cuatro décadas.

La primera de ellas se puedo escuchar este jueves por primera vez en el acto de presentación del nuevo álbum, acompañada de imágenes de archivo de la histórica banda, tan conocida por sus coloridos trajes como por sus ritmos de baile y pegadizas letras.

En Estocolmo, los fans encontrados por AFP cerca del museo de ABBA estaban extasiados. “¡ABBA está de vuelta! Estoy muy contento (…) Tengo que ir a ver el espectáculo en Londres”, dijo Hakan.