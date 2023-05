Recuerdo con gran ternura aquel día en que estabas haciendo tortillas en el comal y te interrumpí para presumirte que ya estaba aprendiendo a escribir, que necesitaba hacer ejercicios, pero que no tenía cuaderno. Me miraste a los ojos y con tranquilidad me indicaste: “Agarra un carbón de leña quemada, que ya esté frío, y con él escribe por todo el suelo de la cocina”. La idea me encantó, con carbón me puse a escribir todo lo que me venía en mente hasta llenar el suelo de la cocina de tizne. Al terminar, ¡mamá, empecé a leerte mis escritos en voz alta y tú, atenta y sonriente, me escuchabas! ¿Te acuerdas, mamá? No sabías leer ni escribir, pero con tu rostro, la mirada y la sonrisa placentera, me hiciste sentir que estabas entendiendo mis lecturas. En eso entró la abuelita a la cocina, vio los garabatos en el suelo y preguntó “¿Quién tiznó la cocina?”. Te pusiste de pie y le dijiste: “No se preocupe mamá Cleofas, ahorita me pongo a barrer”, y rápidamente dejaste limpia la cocina.

Otro día, cuando estabas descansando bajo la sombra del cerezo, me dijiste: “Hijo, cuéntame algo sobre Vasco de Quiroga”. Pronto busqué mi libro de Historia y en sus páginas encontré una descripción de cómo Vasco de Quiroga enseñó diversas artesanías a los indígenas de Michoacán. Y cuando me puse a leerte aquellas páginas, muy atenta y con gusto me escuchabas. ¿Te acuerdas, mamá? Con frecuencia me preguntabas sobre algún otro personaje o de algún tema que querías saber. Poco a poco fui entendiendo que te interesaban mis lecturas; pero, mamá, lo que más te interesaba era que yo me formara el hábito de la lectura, que supiera leer bien, que entendiera y explicara bien lo que leía. Sé que aprendiste muchas cosas de las que te explicaba; pero el que aprendió más de ti, mamá, fui yo, aun cuando no sabías leer ni escribir.

También, mamá, siempre tengo en mente tus prodigios y el enorme cariño con el que me atendías cuando padecía alguna enfermedad. Ante la falta de medicina y de doctores, porque vivíamos en la más alejada serranía, para ti no había imposibles. ¿Te acuerdas de aquella vez cuando yo tenía un escalofrío espantoso, dolor de cabeza e intensos dolores por todo el cuerpo? Con serenidad me dijiste que pronto me sentiría mejor. Pusiste a asar cuatro jitomates verdes entre las cenizas del fogón. Luego, en un plato de barro, machacaste con tus manos los jitomates asados, los mezclaste con ceniza caliente y le agregaste un poco de refino (alcohol, que milagrosamente había). Me acostaste en un petate, me embarraste los pies y los tobillos con el menjurje que hiciste, me envolviste los pies con un trapo y me cobijaste. Una hora después, empecé a sentirme bien y me dormí profundamente. Al día siguiente amanecí bien, listo para ayudar en los quehaceres de la casa. En otras ocasiones, cuando tenía algún otro malestar, ibas a tu pequeño jardín, cortabas algunas hojas de las plantas, las ponías a hervir, me hacías tomar su té y, al poco rato, me aliviaba. También, mamá, añoro aquellos inolvidables momentos en que me sentaba junto a ti, porque acariciabas mi cabeza con tus manos hasta que me hacías dormir. ¡Qué momentos de amor y de cariño!

Cuando me separé de ti para terminar la primaria en un internado lejos del hogar, en la última noche que me quedé contigo, con lágrimas en tus ojos, me dijiste: “Por las noches, hijo, antes de dormir, mira esa estrella que yo también estaré viendo; así juntaremos nuestras miradas y nos acordaremos que estamos abrazados”. En mi ausencia, siempre miraba esa estrella; y, hoy, sigo mirando con devoción la misma estrella, porque siento, mamá, que desde allí me estás cuidando.