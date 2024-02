Uriel Vélez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Érika Pérez Zavala, de 40 años de edad, dio ayer la vida por sus dos hijos.

Alrededor de las 03:00 horas se desató un incendio en la planta baja de su casa en la Colonia Talleres, en Monterrey.

Su esposo Juan Manuel Contreras, de 49 años, estaba en el primer piso y se alistaba para ir a la vulcanizadora donde trabaja cuando se dio cuenta que algo se quemaba.

Subió a la segunda planta, despertó a Érika y a sus hijos Iker y Sergio, ambos de 12 años de edad.

Intentaron bajar para salir, pero el humo ya era muy denso, por lo que decidieron escapar por una ventana del segundo piso que da hacia el techo de una casa vecina, en la calle Héroes de Nacozari, entre Justo Corro y Miguel Barragán.

Pero la salida no era fácil, porque la ventana no está alineada al techo y los niños podían caer desde el segundo piso.

Primero salió Juan para que Érika pudiera cargar a sus hijos desde adentro y él, desde afuera, los tomara.

La pareja logró sacar a los pequeños, sin embargo, el calor y el humo provocaron que la madre de familia se desvaneciera y ya no pudiera salir. Falleció intoxicada dentro de la casa.

«Cuando salí, vi al señor que estaba en el techo bajando a los niños», narró Brenda, una vecina que despertó en la madrugada al escuchar gritos, «rompieron las ventanas y ella le pasó a los niños, pero al momento de pasarle al segundo ella se desmayó, ya no pudo saltar y Juan no pudo pasarse por la ventana.

«‘¡Sal, Érika!’, le gritaba el señor a su esposa, ‘Sal amor’, le decía», recordó, «estaba llore y llore, jalándose los pelos, él se bajó y se quería meter por la puerta, pero los vecinos lo detenían porque las llamas estaban muy fuertes.

«Le hablé a mis tíos y a mis hermanos, entre todos abrieron la puerta de abajo, pero había mucho humo, todos los vecinos empezamos a acarrear agua para apagar las llamas».

Vecinos resaltan la acción de Érika, quien formaba parte de la sociedad de padres de familia y vendía artículos para el hogar por catálogo.

«Aquí así la vamos a recordar», dijo Jessenia, otra vecina, «como una heroína».