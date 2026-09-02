Para proteger a las familias y prevenir accidentes en la actual temporada de lluvias, el Gobierno del Estado activó un protocolo de supervisión permanente en los embalses de la entidad y restringió por completo el paso peatonal sobre la cortina de la presa Malpaso. La medida responde al aumento en la fuerza de las corrientes y a una directriz nacional que prohíbe operar las presas a su máxima capacidad.

El coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz León, informó que las acciones preventivas y las obras realizadas en los puntos de riesgo, principalmente en las zonas norte y poniente de la entidad, que fueron las más afectadas por las lluvias, han permitido reducir el peligro de inundaciones o desbordamientos para los asentamientos cercanos.

En el caso del embalse ubicado en Calvillo, dijo que las compuertas estan abiertas desde hace tres meses y la maniobra responde a trabajos de mantenimiento que se realizan en la base de la estructura y permite conservar un margen de seguridad ante los constantes volúmenes de agua que ingresan al vaso.

Ante inconformidades de comerciantes y prestadores de servicios turísticos por la disminución en la afluencia de visitantes, señaló que la prioridad es la prevención y que no se pondrá en riesgo la vida de las personas.

Agregó que se ha detectado de manera recurrente que los visitantes incurren en conductas de riesgo, como aglomerarse o caminar sobre el borde de la cortina mientras corre el agua. Por ello, la vigilancia y la restricción de acceso se mantendrán de manera indefinida.