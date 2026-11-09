Una estudiante de 17 años requirió atención médica luego de presentar un malestar físico mientras se encontraba en las instalaciones de la Escuela Normal, ubicada sobre la avenida Paseo de la Cruz, en Aguascalientes.

El incidente movilizó a elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al plantel educativo para brindar los primeros auxilios a la adolescente.

Al entrevistarse con la joven, identificada como Mariana, de 17 años, los uniformados confirmaron que se encontraba consciente y orientada. Durante la atención, la estudiante manifestó tener antecedentes de una afección cardíaca.

Debido a esta condición, los policías solicitaron la intervención de paramédicos del Instituto de Servicios de Salud, quienes acudieron a la escuela para realizar una valoración médica.

Tras revisarla, los socorristas determinaron que era necesario trasladarla a la Clínica 2, por lo que fue llevada en código verde, clasificación que indica que su condición no representaba una emergencia de gravedad inmediata.

La adolescente fue acompañada por su madre durante el traslado, mientras que los elementos municipales concluyeron su intervención.