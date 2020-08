Ulises Gutiérrez Agencia Reforma

CDMX.- Luis Malagón sueña con algún día ser presidente de México.

El arquero de Necaxa reconoció que siempre ha tenido gusto por las leyes y por ende aspira a algún día ser jefe del Ejecutivo en el país, dijo en entrevista para ESPN. “El cambio primero empieza por uno, por nuestra trinchera. Me encantaría ser presidente. He visto que cuando andan de políticos van a las colonias más pobres a pedir apoyo y luego ni ‘pelan’ a la gente. México es un país muy vasto, muy rico, y muchas veces no nos fijamos en eso, pudiendo sacar el mayor provecho de la mejor; si así se hiciera México sería otro país”, dijo el arquero.

“Si no soy presidente de México quiero ser presidente de mi pueblo algún día, de Zamora (Michoacán), y ayudar a mucha gente. Malagón estudió hasta la preparatoria pero en sus planes extra cancha está ingresar a la universidad para estudiar derecho.

A la par, el arquero de 23 años tiene como aspiración llegar a un Mundial, siendo Qatar 2022 ya una meta. “Uno de mis sueños es jugar un Mundial y sé que se dará en algún punto”, expuso. “De todas maneras yo me visualizo en llámese Qatar 2022 o en el 2026 y trabajaré para estarlo, pero si no me toca que en mí no quede”.