Una mujer de 54 años terminó hospitalizada luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por un automóvil en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Poliducto, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:15 horas del jueves, cuando María, conductora de un Chevrolet sedán negro, circulaba de norte a sur por el carril de desaceleración de Siglo XXI.

De acuerdo con los primeros reportes, la automovilista realizó una vuelta a la izquierda sin las debidas precauciones y terminó atravesándose en la trayectoria de una motocicleta Italika, conducida por Dina, de 54 años, quien avanzaba en sentido contrario por el carril central.

El frente izquierdo del automóvil golpeó la parte frontal de la motocicleta, dejando lesionada a su conductora.

Tras el percance, la motociclista fue trasladada en código verde al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.