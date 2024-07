Una serie de accidentes se registraron en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Pabellón de Arteaga, los cuales dejaron cinco personas lesionadas que requirieron ser trasladadas para recibir atención médica.

El personal de Protección Civil Municipal y Bomberos Municipales de Pabellón de Arteaga, además de Bomberos Estatales, atendieron tres percances automovilísticos provocados por el exceso de velocidad y la falta de precaución.

Uno de los accidentes fue la volcadura de una camioneta Nissan Pathfinder, color gris, cuyo conductor perdió el control y terminó recostada sobre su lado derecho.

En otro percance, se impactaron dos camionetas cuyos conductores resultaron lesionados. Una de ellas fue una Nissan tipo caja refrigerada, color blanco, de la empresa Yakult, con placas de circulación de Aguascalientes, y una Dodge Ram, color blanco, de la empresa Gafi Ferreléctrico, S.A.

Más tarde, se registró otro accidente tipo choque por alcance, en el que se vio involucrado un automóvil particular, color blanco, y una camioneta Nissan X-Trail, color rojo, con placas de circulación de Aguascalientes.

Al lugar de los hechos acudieron ambulancias del ISSEA y agentes de la Guardia Nacional. Un total de cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica al Hospital General de Pabellón de Arteaga y al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.