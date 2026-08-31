Un conductor de 23 años terminó detenido durante la madrugada luego de perder el control de un Ford, derribar un pino y estrellarse contra un automóvil estacionado sobre avenida Siglo XXI, en el fraccionamiento Morelos II. Los daños fueron calculados en aproximadamente 100 mil pesos.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:10 horas, metros después del cruce con la calle 30 de Julio. Kevin circulaba de oriente a poniente por el carril central a bordo de un Ford sedán azul, modelo 2007 y con placas de Texas.

En ese punto perdió el control hacia la derecha, subió al camellón lateral y golpeó con la parte delantera del vehículo un pino, que terminó derribado. La unidad siguió su trayectoria hasta impactar por alcance un Volkswagen blanco con placas de Aguascalientes, propiedad de María, que se encontraba estacionado.

La fuerza del golpe proyectó al Volkswagen hacia adelante y provocó que chocara contra un señalamiento, el cual también cayó.

Policías viales acudieron para atender el percance y durante su intervención determinaron que Kevin conducía en estado de ebriedad, por lo que fue puesto a disposición de Justicia Municipal.

Los dos automóviles fueron retirados con grúa y trasladados a la pensión.