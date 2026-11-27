Una vuelta en U realizada sin precaución sobre el pavimento mojado terminó en un choque entre un vehículo particular y un taxi sobre la avenida Siglo XXI, en el fraccionamiento Montebello de la Stanza, en Aguascalientes.

El accidente se registró alrededor de las 21:45 horas del jueves, a la altura del cruce con la calle Constitucionalista, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Vial.

De acuerdo con el reporte policial, Karen conducía un Chrysler modelo 1999, en colores negro y verde, en sentido de norte a sur, cuando intentó retornar por la misma avenida. Durante la maniobra perdió el control del volante y quedó atravesada sobre la vialidad.

En ese momento, un taxi Chevrolet modelo 2020, conducido por José, que circulaba en sentido contrario por el carril central, impactó con su parte frontal el costado delantero izquierdo del Chrysler.

Pese al encontronazo, no fue necesaria la intervención de paramédicos ni el traslado de los vehículos mediante grúa. Los agentes viales se encargaron de realizar las diligencias correspondientes en el lugar.