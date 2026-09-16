Mala macheteada: amenaza a policías y acaba arrestado

Un hombre de 29 años fue detenido luego de que presuntamente amenazara con un machete a policías municipales y opusiera resistencia durante su aseguramiento en la comunidad Norias de Paso Hondo.

El incidente ocurrió sobre la calle Emiliano Zapata, casi en el cruce con Camilo Torres, donde policías municipales realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que llevaba un machete en las manos.

Los uniformados se aproximaron para verificar la situación, pero el hombre presuntamente reaccionó de manera agresiva: levantó el machete, lo apuntó hacia los oficiales y los amenazó verbalmente mientras les exigía retirarse.

Los agentes le ordenaron en varias ocasiones arrojar el arma al piso. Aunque inicialmente ignoró las indicaciones, finalmente bajó el machete y lo soltó.

Al momento de asegurarlo, el individuo habría forcejeado con los policías y realizado movimientos con la cabeza para intentar golpearlos y evitar que le colocaran los dispositivos de seguridad.

El detenido fue identificado como Edgar “N”, de 29 años. En el lugar también fue asegurado un machete con hoja metálica de aproximadamente 71 centímetros de longitud y empuñadura de plástico.

Edgar “N” y el arma quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma prohibida y resistencia.