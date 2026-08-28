Una mujer identificada como Jhoana “N” fue vinculada a proceso por el delito de Robo Calificado, luego de que presuntamente intentara sacar dos botellas de tequila de un supermercado sin pagar por ellas.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2026 en una tienda de autoservicio ubicada sobre avenida Independencia, en la ciudad de Aguascalientes.

Según los datos incorporados a la investigación, la mujer tomó las dos botellas y habría cruzado las líneas de cajas sin cubrir su costo. Empleados del negocio detectaron lo ocurrido y solicitaron apoyo a través del 911.

Policías arribaron al establecimiento y detuvieron a Jhoana “N”, quien quedó a disposición de la autoridad junto con la mercancía presuntamente sustraída.

El caso llegó ante un Juez de Control, quien durante la audiencia inicial calificó como legal la detención y determinó vincular a proceso a la imputada por Robo Calificado.

Además, le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.