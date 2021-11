La Sociedad de Arquitectos Valuadores de Aguascalientes en voz de su presidente, Guillermo Ramírez Muñiz, llamó al Ayuntamiento de Aguascalientes a que respeten los valores que dictaminan los valuadores certificados respecto a las viviendas y terrenos y que no incrementen al valor que ellos digan en perjuicio de los compradores de inmuebles.

Afirmó que los valuadores que se dedican a hacer los avalúos para el ISABI, éstos se hacen con base en el valor comercial y tomando en cuenta un estudio de mercado, sin embargo, el Municipio de Aguascalientes tiende a elevar los valores que no son reales. “Por ejemplo, si un metro cuadrado puede valer 6 mil pesos, el Municipio te dice que no pasa si no se mete por 10 mil pesos, lo cual es un golpe a la economía”.

Apuntó que ante la propuesta del Ayuntamiento de Aguascalientes de aumentar el ISABI de un 2 a un 3% refleja la cero sensibilidad de la autoridad, dado que debieron haberlo cabildeado con la ciudadanía y sobre todo con los inversionistas que arriesgan su dinero. “No ven la realidad y más en una época de pandemia y de una baja en la economía donde el mercado se contrae, hay menos operaciones y si quiero vender mi casa que valía 4 millones, pero si me dan 3 o 3 millones 200 mil pesos está bien, así están las cosas, entonces ¿cuál es el valor real?, el de 3 millones 200 aunque un día haya valido 4”.

Recordó que anteriormente a nivel nacional la tasa del ISABI era del 2% y no se movía, sin embargo, después lo dejaron a los Municipios y hubo quien lo puso al 2.1 o el 2.2%, “pero el 3% que plantean es una verdadera exageración, por lo que creo que van a golpear al mercado inmobiliario bastante”.

Asimismo, dijo que esta medida también les afectará a los valuadores y sobre todo ante el hecho de que el Municipio no respeta su trabajo. “Dictamino en tanto, pero te dicen en el Municipio, si no le subes en tanto, no pasa, como que está un poco turbio eso. Ojalá que respetaran más el valor que dictaminamos los valuadores y que no incrementen al valor que ellos digan, el cual siempre es muy desproporcionado”.