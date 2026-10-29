Mal rodada: ciclista cae con presunta droga

Un hombre que circulaba en bicicleta de manera errática por calles de la colonia Macías Arellano terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que presuntamente intentó agredir a uno de los uniformados y le encontraron un envoltorio con una sustancia sospechosa.

El detenido fue identificado como Abraham “N”, de 42 años, quien llamó la atención de elementos del Grupo de Operaciones Especiales cuando pedaleaba en zigzag sobre la calle G.

De acuerdo con el reporte policial, al notar la presencia de las patrullas, el ciclista cambió repentinamente de dirección e ignoró las indicaciones para detenerse. Los oficiales fueron tras él y lograron interceptarlo metros adelante.

Durante la intervención, Abraham presuntamente intentó golpear a uno de los policías y después trató de escapar, aunque terminó sometido por los uniformados.

Al practicarle una revisión corporal, con su consentimiento, los agentes encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón un envoltorio de plástico transparente con una sustancia blanca y granulada, cuyo peso aproximado fue de 17.26 gramos.

El individuo fue arrestado por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.