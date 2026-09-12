Mal momento para andar con cuchillo en la mano

Un hombre de 27 años terminó detenido luego de ser sorprendido caminando con una hoja metálica con filo de aproximadamente 25 centímetros en calles de la colonia Talamantes Ponce.

Policías municipales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Damián Carmona, a la altura del cruce con Támesis, cuando detectaron a un individuo que llevaba en una de sus manos un objeto con características de arma blanca.

De acuerdo con la información proporcionada, al notar la presencia de los uniformados, el sujeto arrojó el objeto al suelo. Los oficiales fueron tras él, le marcaron el alto y éste atendió la indicación.

Durante la intervención, los policías le preguntaron por qué llevaba consigo el objeto que momentos antes había tirado, pero no pudo justificar su posesión.

Los elementos revisaron lo asegurado y constataron que se trataba de una hoja metálica con filo, de aproximadamente 25 centímetros de longitud.

Ante estos hechos fue detenido Flavio “N”, de 27 años, por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

Finalmente, el joven y el objeto asegurado fueron trasladados ante el agente del Ministerio Púb