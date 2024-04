Entró en vigor la Norma 004 de la SEDATU, la cual busca mejorar la seguridad, principalmente de los peatones, y representa un punto de inflexión en el desarrollo de infraestructuras viales en la entidad, afirmó el alcalde de la Bicicleta, Josafat Martínez de Luna.

El activista desglosó las implicaciones de la reciente promulgación de la Norma 004, publicada el viernes 12 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Detalló que esta norma marca un avance en el diseño y desarrollo de infraestructuras viales relacionadas con la movilidad sustentable.

Este marco regulatorio, en consonancia con el artículo 4° de la Constitución y la Ley General de Movilidad, establece estándares específicos para la creación y mantenimiento de vialidades, poniendo fin a la discrecionalidad que prevalecía en la materia.

No sólo establece criterios técnicos para rampas para discapacitados y ciclovías, sino que redefine conceptualmente estos elementos. «No se podrá llamar rampa para discapacitados a cualquier estructura que no cumpla con las medidas y especificaciones exactas», explicó. «Tampoco cualquier línea pintada en el suelo ya es ciclovía», resaltando la importancia de una planificación cuidadosa y rigurosa en la implementación de infraestructuras viales.

En el contexto local, anticipó que la aplicación de la Norma 004 impactará en Aguascalientes, ya que aproximadamente la mitad de los 120 kilómetros de ciclovías existentes en la ciudad podrían no cumplir con los estándares establecidos.

El proceso de evaluación será llevado a cabo en los próximos meses por el equipo encabezado por Martínez de Luna. «Vamos a evaluar a Aguascalientes en dicha materia», concluyó.