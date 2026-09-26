Un automóvil terminó con las llantas hacia arriba luego de que su conductora perdió el control y salió del camino cuando circulaba por la carretera estatal número 2, en el municipio de Aguascalientes. El percance dejó únicamente daños materiales y algunos golpes para la automovilista.

El accidente ocurrió minutos después de las 09:00 horas, a la altura del kilómetro 003+100, en el tramo comprendido entre el parque industrial PILA y la comunidad de La Esperanza.

Tras el reporte al Servicio de Emergencias, policías estatales de Carreteras acudieron al sitio, donde encontraron un Chevrolet Sonic negro, modelo 2016 y con placas de Aguascalientes, volcado sobre su toldo.

La unidad era conducida por Andrea N., quien sufrió algunos golpes, aunque no fue necesario trasladarla a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, la conductora circulaba por la carretera estatal 2 cuando perdió el control del automóvil hacia su derecha y salió del camino. Al intentar recuperar el control, la unidad volcó y terminó sobre el toldo.