Entre las 88 empresas del ramo automotriz y autopartes establecidas en Aguascalientes, este 2021 han acumulado un promedio de 7 días mensuales en paros técnicos, donde sus 55 mil trabajadores directos han recibido un salario promedio del 50%, con lo cual este año cierra con una caída en su producción del 33%.

Rogelio Padilla de León, secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica de la FTA-CTM, detalló que la mayoría de las empresas saldrán de vacaciones el próximo viernes 17 de diciembre y, desde ahora, se afirma que esta industria cerrará con problemas a causa de la falta de componentes, que no permitió que se llevaran a cabo los planes de negocio.

Agregó que el flujo económico estimado tampoco se dio de la manera en que se pronosticó, motivo por el cual este 2021 cierra de modo atípico, con una producción baja, donde hubo demasiados días de paros técnicos y estos continúan todavía en las empresas, lo cual está fuera de orden, pues nunca se pensó que sucedería en este ejercicio.

El secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes indicó que, desde el pasado mes de marzo, se han tenido un promedio de 7.5 días de paros técnicos mensuales. Esto significa que algunas empresas han tenido que recurrir a esta estrategia para mantenerse operando, otras no lo han aplicado porque su ramo ha podido soportarlo.

Mencionó que la afectación de los paros técnicos ha alcanzado de una u otra manera a los 35 mil trabajadores indirectos, en función de lo que la empresa automotriz contratante les ofrecía en rubros como transporte, servicios especializados, entre otros.

Por fortuna, dijo que los paros técnicos han permitido que no haya despido de trabajadores sindicalizados, aunque sí ha habido algunos en los departamentos administrativos.

Finalmente, Rogelio Padilla de León sostuvo que las empresas han dejado de ganar al no cumplir con sus metas de producción, lo cual se refleja en los ingresos que normalmente reciben los trabajadores; no obstante, hay que destacar que a los 55 mil trabajadores directos se les pagará al 100% su prestación del aguinaldo, es decir, no se descontarán los días de paro técnico.

