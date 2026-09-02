La actitud evasiva de un conductor al encontrarse con elementos de la Policía Estatal derivó en su detención, luego de que durante una revisión le encontraran aproximadamente 250 gramos de una sustancia granulada con características similares a las del cristal.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal 110, donde oficiales realizaban labores de vigilancia y detectaron una camioneta Chevrolet gris, con placas extranjeras. Según el reporte oficial, el conductor habría intentado evadir la presencia policial, por lo que los uniformados le marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.

El automovilista se identificó como **Luis N., de 29 años**. Durante la revisión de sus pertenencias y del vehículo, los policías localizaron una bolsa con aproximadamente 250 gramos de sustancia granulada con las características del cristal.

Ante el hallazgo, Luis N. fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada y la camioneta, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Aguascalientes.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Federal, donde se abrió una carpeta de investigación y se determinará la situación jurídica del detenido.