A pesar de la pandemia, cayó la contratación de seguros de vida en un 4.7% al cuarto trimestre del 2021 contra el mismo periodo del año 2020, destacó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Aguascalientes, Xóchitl Padilla Padilla.

La representante de AMASFAC en la entidad dio a conocer los datos del sector asegurador al cierre anual del 2021 contra el 2020 en el último trimestre de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), donde en general tuvieron un incremento marginal de apenas un 2.5%.

Indicó que en el caso de los Seguros de Vida tuvieron un decremento de 4.7%. El seguro de autos también registró una disminución de 4.9%. El que sí aumentó fue el Seguro de Daños en un 11.9%, que bien puede ser para el hogar o el negocio.

En accidentes y enfermedades en general de todo el ramo dijo que hubo un incremento de 4.8%. Explicó que en este rubro se catalogan tres diferentes: el Seguros de Accidentes que tuvo una baja de 3.5%; el de Gastos Médicos con un incremento de 5.8%; y el de Salud que decreció en 11.6%.

Al hacer un análisis de estas cifras, dijo que lamentablemente la población no está aprendiendo la lección que ha dejado la pandemia. “En el 2020 nos asustamos y hubo un pequeño incremento en la adquisición de seguros de Vida, pero en 2021 los cancelaron o ya no contrataron más pólizas de vida, mientras que en Gastos Médicos hubo un pequeño incremento de 5.8% en específico, pero aún así es muy poco considerando los millones de pesos que se han pagado a los asegurados”.

Detalló que a la fecha por COVID, a nivel nacional las aseguradoras han pagado 58 mil 072.2 millones de pesos a 193 mil 434 casos atendidos, de los cuales, 145 mil 382 fueron por concepto de seguros de vida y 48 mil 052 por gastos médicos.

Además de resaltar que 284.2 billones de pesos, es lo que hay en sumas aseguradas en el sector asegurador en todo el país, es decir, 12 veces el Producto Interno Bruto de México, “o sea las aseguradoras tienen un respaldo impresionante, es el tercer inversionista institucional más importante del país, por ello la invitación sería a tomar conciencia, aprender de las cosas que ya vivimos, confiar en las aseguradoras que están pagando y que la sociedad como tal no estamos aprendiendo la lección que nos dejó la pandemia, es importante asegurarse en gastos médicos y en seguros de vida”.

