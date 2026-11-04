Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

PUERTO VALLARTA, Jalisco.- Majo Aguilar y Mar Solís reflexionaron sobre los retos de construir una identidad musical propia, más allá de sus apellidos y legados familiares, durante la conferencia “Las Herederas: Cuando la Tradición Encuentra su Propia Voz”, realizada en el marco de los Heat Latin Awards 2026.

Aguilar reconoció la importancia histórica de sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, pero destacó que pertenecer a una familia de artistas no garantiza una carrera. Señaló que cada intérprete debe encontrar su propio espacio y desarrollar una propuesta individual.

Por su parte, Solís recordó que creció escuchando cantar a su padre, Marco Antonio Solís, experiencia que despertó su vocación. Admitió que abrirse camino en la industria musical resulta complicado y consideró que el público tiene la última palabra sobre el éxito de un artista.

Ambas confesaron que contemplaron eliminar sus apellidos de sus nombres artísticos, aunque finalmente decidieron conservarlos como parte de su historia. También coincidieron en que sus familias respetaron sus decisiones profesionales.

Solís compartió la emoción que sintió cuando su padre escuchó su versión de “Invéntame” y le propuso participar haciendo la segunda voz, un recuerdo que considera invaluable.

Las cantantes también recordaron experiencias difíciles sobre el escenario. Aguilar relató que recibió abucheos al abrir un concierto de Calibre 50 ante 30 mil personas, mientras Solís enfrentó una presentación complicada por la respuesta del público y la lluvia.

Pese a estas experiencias, ambas destacaron la importancia de perseverar, respetar al público y mantener la autenticidad en sus respectivas carreras musicales.