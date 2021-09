Staff Agencia Reforma

CDMX.- Majo Aguilar está feliz porque las mujeres del género ranchero están brillando con luz propia.

Y es que, de unos 5 años a la actualidad, la música de mariachi ha ganado un lugar importante en la radio y también en redes sociales, gracias a las nuevas generaciones que están trabajando para que ya no se desprecie o se le haga menos.

“Los hombres con los que he trabajo siempre han sido muy atentos y amables y con estas ganas que haya más mujeres, vienen más cosas interesantes”, dijo.

Perteneciente a una de las dinastías de intérpretes de música vernácula más importantes, Majo no se compara con su prima Ángela, al contrario, desea unir fuerzas con más jóvenes involucradas en la música popular mexicana.

“Yo he tenido contacto con Ángela todo el tiempo, siempre nos estamos apoyando, a Valeria Cuevas siempre le estoy deseando lo mejor, Sandra Echeverría le abrió un show a mi papá y le platicaron de mí y me siguió.

“Ahí nos estamos likeando, estamos en un momento donde queremos que se vaya (el ranchero) para arriba, nos echamos la mano entre todos”, agregó.

La joven acaba de lanzar su sencillo Amor Ilegal.