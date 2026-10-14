El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, aclaró que los procesos penales y las carpetas de investigación relacionados con el caso de la empresa Next Energy que se siguen en contra del empresario Eugenio Maíz Domene se mantienen vigentes ante las instancias correspondientes.

Tras el reciente cambio en la medida cautelar que permitió al imputado enfrentar su proceso en libertad, luego de cubrir una garantía de 5 millones de pesos y quedar sujeto a presentación periódica, el fiscal estatal detalló que la modificación de las medidas cautelares, ordenada por un juez de control, correspondió exclusivamente a uno de los expedientes abiertos en su contra.

Expuso que en dicho proceso se le imputan los delitos de amenazas y cohecho, por los cuales hasta hace poco permanecía privado de la libertad.

Respecto a las demás líneas de investigación y carpetas integradas en torno al caso de la firma energética, el funcionario precisó que la institución da seguimiento a cada recurso legal.

Explicó que diversos procedimientos se encuentran en trámite o en etapa de amparo, por lo que su situación jurídica definitiva se resolverá conforme a los plazos y procedimientos legales correspondientes.

Cuestionado sobre las denuncias presentadas por la defensa de Maíz Domene ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en la actuación de los agentes del Ministerio Público locales, descartó anomalías en el trabajo de los funcionarios estatales.