La Hermandad Mágica de Aguascalientes hace un importante reconocimiento a Roberto Zenteno Solís, mejor conocido como el “Mago Spider”, por ser un destacado personaje, orgullosamente aguascalentense. El pasado mes de agosto, fue reconocido en la Ciudad de Las Vegas con el máximo galardón de la magia, el “Merlin Award” de la Sociedad Internacional de Magos (S.I.M). Este premio internacional se ha otorgado a los mejores magos del mundo como David Copperfield, Sigfried and Roy, Doug Henning y Criss Angel, entre otros.

Este premio, considerado el “Óscar de la magia”, se entrega en diversas categorías. En este caso, fue otorgado como: “The Best All Around Magician in México”, debido a su destacada trayectoria. Dicha ceremonia de premiación se llevó a cabo el 10 de agosto del año en curso, en el hotel Orleans de Las Vegas.

Por tal motivo, medios de comunicación locales fueron convocados a la rueda de prensa que se llevó a cabo la noche de ayer, en el Bar Royal City de esta ciudad. En ella se mencionó que el Mago “Spider” ganó en 1988 el primer lugar en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Magos y, en 1990, el primer lugar internacional de la Asociación Mágico Mexicana. Asimismo, en 2022 ganó el reality show “México tiene talento”.

Ha sido invitado por múltiples empresas internacionales para realizar campañas de marketing y shows corporativos. También es un destacado inventor de magia y ha participado como artista y conferencista en diversos congresos alrededor del mundo. Varios magos internacionales utilizan sus inventos en sus espectáculos y cuenta con amplio reconocimiento de la comunidad mágica internacional, siendo una institución en el mundo de la magia.

Desde hace 20 años, Roberto Zenteno Solís trabaja de forma exclusiva para la cadena hotelera Velas Resorts como mago corporativo, presentando sus shows en los complejos turísticos de Puerto Vallarta, Riviera Maya y Los Cabos. También ha organizado eventos de magia, invitando a magos de todo el mundo.

En el año 2019, Velas Resorts, bajo la dirección de Spider, llevó a cabo el evento “The Magic Begins Here” con la participación de magos de talla mundial.

A pesar de sus constantes viajes, continúa viviendo en Aguascalientes, donde radica su familia. Ahí pasa sus vacaciones, disfrutando del cariño de sus seres queridos y de aquellos que tanto lo admiran.