Las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se autorizaron un haber de retiro equivalente al pago de tres meses de percepciones conforme su último sueldo mensual integrado, 20 días adicionales por cada año de servicio y 25% más en caso de ocupar la presidencia.

El pleno del Tribunal instauró estas condiciones mediante la aprobación de un reglamento que establece esta prestación prevista en la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, al momento que dejen el cargo.

La Unidad de Inteligencia Digital Nexus 54 identificó que en 2023 las percepciones brutas para titular de magistratura ascendieron a 172 mil pesos mensuales y 225 mil pesos en el caso de la presidencia, en información publicada en El Heraldo.

El Pleno deberá realizar el cálculo a solicitud del interesado y tomar las previsiones presupuestarias necesarias para cubrir el pago. La prestación será independiente de otros derechos laborales y de las prestaciones de seguridad social que correspondan a los magistrados.

El reglamento para el Haber del Retiro de los Titulares de las Magistraturas fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Tribunal en sesión extraordinaria del 26 de agosto de 2026 y posteriormente publicado en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con el artículo 6 del reglamento, quienes concluyan el periodo para el que fueron nombrados y no sean ratificados tendrán derecho, además de sus prestaciones laborales, a un monto equivalente a tres meses de la percepción asignada al cargo conforme al presupuesto de egresos vigente al momento del pago, así como 20 días de la misma percepción por cada año de servicios prestados. Hay reglas para calcular y entregar esta prestación en una sola exhibición, por única ocasión.

El reglamento fue firmado por los cinco integrantes del Pleno: Jaime Gerardo Beltrán Martínez, David Ángeles Castañeda, María Guadalupe Gallegos León, Norma Angélica Morquecho Damasco y Marcos Javier Tachiquín Rubalcava.