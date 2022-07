Rubén Torres Cruz El Heraldo

De manera unánime el Consejo de la Judicatura Estatal, determinó en sesión la conclusión del ejercicio de Alfonso Román Quiroz como Magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, al culminar su periodo por 15 años.

A pesar de que en su momento Román Quiroz presentó un recurso legal para continuar en el cargo como integrante de la Sala Administrativa, el amparo no le resultó favorable, por lo que en consecuencia se determinó la conclusión de su ciclo en la función.

En la misma sesión, el Consejo de la Judicatura acordó expedir la convocatoria correspondiente para cubrir la vacante de magistrado generada en la Sala Administrativa.

En reacción a lo anterior, Enrique Franco, magistrado presidente de la Sala Administrativa, precisó que de manera inmediata fue notificado sobre el particular por lo que únicamente queda esperar que el Consejo de la Judicatura lance la convocatoria de acuerdo con los tiempos que considere viables.

A pesar de lo anterior, resaltó que el trabajo realizado en la Sala Administrativa no se verá afectado, pues los dos magistrados en activo atenderán los asuntos pendientes y los que reciban en los siguientes días.

Así lo dijo:

“No tengo injerencia toda vez que es un tema del Consejo de la Judicatura y en su caso del Congreso del Estado, la ley prevé que puede funcionar la sala con dos magistrados y seguiremos trabajando al mismo ritmo y con los resultados que estamos dando. Eso no impactará la actividad que se lleva a diario en esta instancia”, aseguró.

Enrique Franco. Magistrado presidente de la SAPJE.

