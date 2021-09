Durante 2020, en el país fueron 4 mil 203 personas que se desempeñaron en el servicio público que perdieron la vida a causa de la COVID-19, de las cuales Aguascalientes reportó 133, ocupando el cuarto sitio con esta fatalidad a nivel nacional.

De acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI, como parte del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021, la mayor parte de los fallecidos por esta causa en el país fueron maestros con 2 mil 396 casos, seguidos por personal de salud con 701, luego personal de seguridad pública o seguridad ciudadana con 292 casos, en cuanto a los tres primeros sitios en el país.

De los 4 mil 203 servidoras y servidores públicos que a nivel país perdieron la vida tras haber resultado positivos al SARS-CoV-2 y tener complicaciones en su salud, 2 mil 307 fueron hombres y 1,296 mujeres: A nivel local, no ha sido posible obtener los datos oficiales sobre sectores de la población que más ha perdido vidas, incluyendo en el servicio público.

Lo que sí sale a relucir es que Aguascalientes ocupó el año pasado, el cuarto lugar con más personas fenecidas y que trabajaban en el servicio público estatal, siendo el Estado de México el que presentó cifras superiores con 2 mil 011 muertos por esta causa, enseguida Tabasco con 365, Hidalgo 183 y Aguascalientes con los 133 referidos, seguido por Baja California con 125.

Los cinco estados que menos personal adscrito al servicio público fallecido por el coronavirus hasta el año pasado, son Tlaxcala con 1, Morelos y Colima 4, Nayarit 10, Michoacán 17, así como Chiapas con 19, respectivamente.

En este aspecto, cabe señalar que los estados de Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas, no contaron con datos o elementos para dar respuesta al tema de este CNGE 2021en el que se recabaron datos a diciembre de 2021, de ahí que tendrían que ser sumados los que han resultado fallecidos por esta cusa en lo que va de este ciclo.

Por lo que respecta a los 133 servidores públicos que perdieron la vida por la COVID-19, en 17 casos se logró establecer que se trataron de varones, 4 mujeres y en los casos de 112, no se especificó el sexo de la víctima.