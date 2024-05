A sólo dos días de la celebración del Día del Maestro, los trabajadores de la educación en Aguascalientes expresaron su descontento ante una modificación en el calendario escolar para el ciclo 2023-2024, implementada por el Instituto de Educación de Aguascalientes. Según el nuevo calendario, el miércoles 15 de mayo, día que tradicionalmente se reserva para honrar a los maestros, se espera que los docentes impartan clases en las aulas. Sin embargo, las labores docentes se suspenderán el jueves 16, otorgando un día libre. No obstante, el viernes 17 está marcado como día de carga administrativa, por lo que se espera la presencia de los maestros en los planteles.

Esta medida ha generado malestar entre algunos docentes, quienes han expresado su descontento a través de las redes sociales del IEA. Algunos de ellos señalaron que en más de 30 años de servicio jamás se había designado el 15 de mayo como día laborable, lo que dificulta la celebración del Día del Maestro si deben cumplir con sus labores habituales. Además, refirieron que no es lógico que se carguen calificaciones cuando no ha habido periodo de evaluación.

El cambio en el calendario escolar ha desatado una discusión sobre la importancia de mantener las tradiciones y el reconocimiento a la labor de los maestros, así como la necesidad de equilibrar las responsabilidades laborales con el reconocimiento.

Por el momento, no se han anunciado medidas por parte de las autoridades educativas para abordar esta situación, pero la inconformidad entre los docentes resalta la importancia de considerar sus opiniones y necesidades en la planificación del calendario escolar.