Ya en el transcurso de la tercera semana del nuevo ciclo lectivo 2020-2021, el Instituto de Educación de Aguascalientes reporta que las dificultades no han concluido, pero gradualmente se avanza al habituarse los profesores y los estudiantes a la dinámica de estudiar a distancia, aún persisten los problemas de sintonizar los canales y relacionarse con los horarios de las asignaturas.

La directora de Educación Básica del IEA, Lourdes Carmona Aguiñaga, señaló que dentro de la gran gama de programas televisivos con contenido educativo, sin duda unos no resultan atractivos para los estudiantes, pero en su mayoría son acordes a las edades y ofrecen la información que aportan a los aprendizajes esperados.

Incluso mencionó que la supervisión de los programas televisivos es una constante para saber orientar a las familias y a los profesores, y hasta el momento la mayoría resultan interesantes, hay algunas cápsulas que hacen invitaciones a la orquesta y muchos niños o jóvenes no tienen interés, pero se recomienda que las observen por cultura general y se descubre información que puede convertirse en relevante para muchas personas.

Agregó que otro tema que puede parecer monótono a los estudiantes se refiere a las pausas activas que se repiten, ya que se sabe que las familias se van a conectar en horarios distintos. Además, otras cápsulas sobre cómo elaborar cubrebocas o materiales de cuidado sanitario no tienen por qué verse todas las ocasiones, pero sí es un recordatorio de proteger la salud.

Es importante señalar que todos los programas televisivos remiten a desarrollar actividades en los libros de texto, y la duración es de aproximadamente 30 minutos, aunque el contenido sustantivo se imparte en 15 minutos y después es reforzar la enseñanza. A algunas personas les puede parecer repetitivo, pero la intención es dejar afianzado el tema.

Luego, aclaró que los maestros tienen la libertad de elegir los materiales educativos para impartir sus clases a sus estudiantes, todo acorde al tipo de grupo que tienen a su cargo, el profesor opta por el instrumento pedagógico, ya que la televisión es un recurso más y en este momento existe una variedad importante a través de la red del internet.