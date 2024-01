Música, lágrimas y homosexualidad reprimida

El actor Bradley Cooper (“Escándalo Americano”, “¿Qué Pasó Ayer?”) ya comienza a dejar su marca como realizador con una agenda idioléctica clarísima que se suma a un compromiso por el ensamblaje de historias en un formato clásico no como una actividad rescatista de las formas y discurso académicos, sino para enaltecerlos en amasiato con una sensibilidad moderna. Este camino se zanjó abiertamente con “Nace Una Estrella”, ópera prima de enorme calidad argumental y oficio narrativo que localizó y potenció los constituyentes medulares en el discurso preestablecido por las tres versiones anteriores con un trazo personal y muy profesional. Con ese evidente hilo conductor de vena musical es que ahora el prometedor histrión cineasta realiza esta cinta para Netflix titulada “Maestro”, filme que prosigue con la disertación activada en esa primera cinta sobre el músico que sucumbe al agón interno producto de su genio, talento y creatividad aferrado a una relación sentimental que constituye una trampa para los dos involucrados. En este caso será el legendario compositor y conductor Leonard Bernstein, célebre por sus partituras y letras a numerosas puestas en escena de Broadway y filmes, incluyendo aquel por el que siempre será recordado para pesar de su creador: “Amor Sin Barreras”. El retrato que se le hace es uno que pisa por todas las losas seguras y firmes tornando el filme en algo que se antoja repetido y predecible, pero el trabajo que realiza Cooper como director y protagonista al ponerse en la judía piel de Bernstein es loable, experimentando con las elipsis y mostrando gran seguridad con la cámara y con sus compañeros de reparto quienes se ven bien encarrilados en el proceso de desarrollo psicológico y emocional de sus papeles brillando al respecto su coestelar Carey Mulligan, fulgurante, convincente e intensa en el rol de Felicia Montealegre, actriz de teatro y cine con la meta de triunfar pero al final sometida por la sombra cada vez más colosal de su marido, los amoríos homosexuales de este y, posteriormente, el cáncer que la fulminó en su etapa otoñal.

La cinta busca abarcar varios aspectos en la carrera y vida personal de Bernstein, y esto termina siendo un hándicap en el ritmo y la primorosa prosa visual que Cooper le va procurando en varias escenas porque jamás logra centrar su mirada en los puntos nodales del mítico compositor, diseñando una primera mitad en blanco y negro focalizada en el ascenso y basamento de su carrera mientras se enamora de Felicia a la vez que le dice adiós a su amor masculino, el clarinetista y también letrista David Oppenheim (Matt Bomer) en una escena de desgarramiento en mutis, para después pasar al color en la etapa madura y posterior vejez de Leonard y Felicia con los puntos tirantes de rigor una vez que ella se harta de sus infidelidades con varones de su círculo artístico. Por un lado se agradece que Cooper se resiste al dramón de portazos, gritos y lanzamiento de vajillas, pero también pierde cohesión dramática con sus ambiciosos juegos cronológicos donde no se precisan fechas o estaciones, simplemente los vemos envejecer junto a sus hijos sin demasiada consecuencia más que aquello que le sirva al guion para producir un efecto inmediato en el público, lo que no se siente tan denso gracias a las magníficas actuaciones de Cooper y Mulligan, los pilares de este proyecto.

“Maestro” no nos acerca a la figura de Bernstein como otros trabajos que decodifican a sus sujetos-tema, pero sí deja claro que Bradley Cooper es un talento tras la cámara a tener en cuenta y tanto su interpretación como la de Carey Mulligan deberán resonar en las próximas postulaciones al premio Óscar.

Correo: corte-yqueda@hotmail.com