En tanto avanzan los acuerdos al interior de los partidos políticos en cuanto a las formas para elegir a quienes serán sus candidatos para la renovación del Poder Ejecutivo, si se deciden a ir en coalición o en lo individual, el Instituto Estatal Electoral hizo un llamado para que se mantenga la civilidad política y la prudencia, que la actitud de los aspirantes y sus simpatizantes sea madura y responsable.

El presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Luis Fernando Landeros Ortiz, convocó a quienes ahora están en busca de la bandera política para ser candidatos en 2022 a que muestren prudencia y respeto al proceso electoral, pero sobre todo a los ciudadanos, que tendrán posibilidad de manifestar su preferencia mediante el voto el año venidero.

Ante la efervescencia que se vive en algunas fuerzas políticas, que están en pos de designar a sus abanderados y que han generado desencuentros e inclusive pleitos internos, pidió prudencia, pues, al final de cuentas, dijo, es lo único que genera una contienda limpia y que la voluntad popular se respete, aunque “si los militantes de un partido ya iniciaron con estos dimes y diretes, es entendible, mas no justificable”.

Lo que menos conviene es, al estar apenas comenzando el proceso electoral, polarizar o enrarecer el ambiente político desde ahora, y dejar en claro que, en esta ocasión, sólo hay un cargo en juego y es la gubernatura, de ahí que la libertad de negociación es menor, y es que, dijo, “como es un solo cargo, lo ven en blanco y negro, y es motivo de conflictos y roces”.

Por ello, insistió en hacer el llamado para que quienes participan en la elección de abanderados de las distintas fuerzas políticas a contender muestren madurez electoral y que los partidos apliquen sus estatutos en este tránsito, y es que, aclaró, en esos casos, la autoridad electoral no puede validar sanciones o infracciones, pues es la parte interna de los partidos, tal vez esperar a que haya impugnaciones sobre sus procesos internos, que no sería deseable.

En cuanto al anuncio de las dos coaliciones que estarían participando en la elección del 5 de junio de 2022, Landeros Ortiz refirió que, por ahora, sólo han sido posicionamientos mediáticos que tendrán que formalizar ante la autoridad antes del 2 de enero.

¡Participa con tu opinión!