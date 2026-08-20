Un autobús de transporte de personal terminó contra un poste de alumbrado público durante la madrugada, luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba por Boulevard Guadalupano, en el fraccionamiento Benito Palomino Dena.

El choque ocurrió alrededor de las 05:15 horas, metros antes del cruce con la calle Humberto González Araujo.

De acuerdo con los datos recabados, Juan, de 54 años, conducía el autobús de oriente a poniente por Boulevard Guadalupano cuando perdió el control de la dirección hacia su costado derecho. La unidad salió de su trayectoria y se impactó de frente contra un poste de alumbrado público.

Policías viales acudieron al sitio para hacerse cargo del percance. Pese a la fuerza del choque, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesaria la presencia de paramédicos.

Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 35 mil pesos. Finalmente, el autobús fue asegurado y trasladado a la pensión municipal mientras se realizan las diligencias correspondientes.