Un automóvil Volkswagen gris terminó severamente golpeado luego de que su conductor perdió el control y se estrelló contra un poste de alumbrado público y un árbol durante la madrugada, en el fraccionamiento Fidel Velázquez.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Alameda. De acuerdo con el reporte, César circulaba de sur a norte por el carril izquierdo de Siglo XXI y, debido al exceso de velocidad, perdió el control de la unidad hacia su izquierda.

El neumático delantero izquierdo golpeó inicialmente la guarnición del camellón central. La trayectoria continuó hasta que la parte frontal del Volkswagen se estrelló contra un poste de alumbrado público, que terminó derribado.

Tras ese impacto, el vehículo giró hacia la derecha y golpeó con su costado posterior un árbol. Finalmente quedó detenido sobre los carriles de contraflujo, con el frente orientado hacia el oriente.

César no requirió traslado a un hospital. Elementos de Protección Civil acudieron para brindarle atención y revisar las condiciones de seguridad en el sitio.

Policías viales realizaron las diligencias correspondientes y levantaron las infracciones relacionadas con el percance, mientras que el automóvil fue retirado mediante una grúa.