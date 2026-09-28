Un conductor de 23 años terminó contra una jardinera del camellón central de Avenida Tecnológico durante la madrugada, luego de perder el control de su vehículo mientras presuntamente manejaba en estado de ebriedad.

El choque ocurrió alrededor de las 02:36 horas, en el cruce de Avenida Tecnológico y Avenida Antares. Jesús circulaba de poniente a oriente por el carril central a bordo de un Honda Civic modelo 2001, color plata y con placas de Aguascalientes.

Al llegar al cruce con Antares, perdió el control de la dirección hacia su izquierda y la parte lateral delantera del automóvil se estrelló contra una jardinera instalada en el camellón central, provocándole daños.

Oficiales de la Policía Vial acudieron al sitio para hacerse cargo del percance. De acuerdo con el reporte de la corporación, el joven se encontraba en estado de ebriedad.

Pese al impacto, no hubo personas lesionadas y no fue necesaria la presencia de servicios de emergencia.

Los agentes aseguraron el Honda y solicitaron una grúa para trasladarlo a la pensión municipal. El conductor fue sancionado conforme a la ley por manejar bajo los efectos del alcohol.