Un choque entre dos automóviles dejó daños materiales estimados en 60 mil pesos durante los primeros minutos de la madrugada, en el fraccionamiento Vistas del Sur, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:25 horas, en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Belisario Domínguez, donde una automovilista identificada como Dulce, al volante de un Hyundai blanco, modelo 2020, terminó impactándose contra otro vehículo que esperaba la luz verde del semáforo.

De acuerdo con la información recabada, la conductora circulaba de poniente a oriente sobre Siglo XXI, por el carril central derecho, cuando golpeó con la parte delantera derecha de su unidad la parte posterior izquierda de un Volkswagen rojo, modelo 2021.

Este último automóvil era conducido por Luis, quien permanecía detenido en el mismo carril, respetando la indicación del semáforo.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 60 mil pesos. Ninguno de los vehículos requirió servicio de grúa ni traslado a una pensión.