Una maniobra de vuelta realizada por el conductor de un tráiler terminó en un choque que dejó a dos personas lesionadas durante la madrugada sobre avenida Independencia.

El percance se registró alrededor de las 05:20 horas, metros después del cruce con avenida Aguascalientes. Víctor, de 49 años, circulaba de norte a sur por el carril izquierdo de Independencia al volante del tráiler.

De acuerdo con la información recabada por la Policía Vial, el operador realizó una vuelta hacia la izquierda sin la debida precaución. Durante la maniobra, la parte lateral posterior derecha de la pesada unidad fue impactada por el frente derecho de un Nissan sedán gris, con placas de Aguascalientes.

El automóvil era conducido por Francisco, de 67 años, quien avanzaba de sur a norte por el carril central de avenida Independencia.

Tras el golpe, Francisco y su acompañante, Juana, de 48 años, requirieron atención de paramédicos. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, reportados en código verde.

Finalmente, una grúa retiró el vehículo, mientras elementos de la Policía Vial efectuaron las diligencias correspondientes.