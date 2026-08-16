Madres jefas de familia enfrentan doble presión por vuelta a clases

El regreso a clases representa para las mujeres jefas de familia una presión que va más allá de la compra de útiles, uniformes y zapatos, pues deben combinar la generación de ingresos con las tareas de cuidado, la organización del hogar y el acompañamiento de sus hijos, señaló Gwendolyne Negrete Sánchez, presidenta de la Asociación Mujeres Jefas de Familia.

Explicó que el inicio del ciclo escolar obliga a reorganizar horarios, actividades laborales y fuentes de ingreso para atender las necesidades de los menores. En esta temporada, algunas mujeres buscan obtener recursos adicionales mediante la venta de gelatinas, pasteles, alimentos u otros productos, con el propósito de cubrir los gastos escolares. Sin embargo, advirtió que el regreso a las aulas también puede representar la pérdida de oportunidades laborales, debido a que algunas actividades compatibles con los horarios de vacaciones dejan de serlo durante el ciclo escolar. A las responsabilidades económicas se suman la preparación de uniformes y útiles, así como el transporte, la alimentación, las tareas y otras actividades relacionadas con la formación de los hijos.

Añadió que los requerimientos escolares han incrementado las necesidades económicas de las familias. Explicó que algunos libros de apoyo solicitados por las escuelas pueden costar entre 400 y 500 pesos cada uno, por lo que el gasto aumenta cuando una familia tiene varios hijos. Estimó que, al sumar libros, uniformes y útiles, el desembolso puede alcanzar entre 3 mil y 4 mil pesos por cada hijo, dependiendo del plantel y del grado escolar. A ello se agregan los gastos de transporte, dispositivos electrónicos y cuotas escolares.

En este contexto, sostuvo que el regreso a clases también debe analizarse como un asunto de política económica y de género, pues concentra en pocas semanas gastos y responsabilidades que las madres deben afrontar con un solo ingreso y con el tiempo que tienen disponible.