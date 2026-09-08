Madre acusa a hombre de intentar llevarse a su hija de 9 años

Un hombre de 54 años fue detenido por policías municipales luego de ser señalado por presuntamente seguir a una niña de 9 años e intentar tomarla de la mano en calles del fraccionamiento Villa Montaña.

La intervención se registró sobre la calle Atanasio Ramírez Rodríguez, luego de que los uniformados recibieran el reporte de un individuo que se encontraba afuera de un domicilio y que presuntamente había seguido a una menor.

Cuando los agentes llegaron encontraron a dos mujeres, varios menores y a un hombre que discutía con una de ellas. La madre de la niña, Eulalia, de 32 años, señaló directamente al individuo y aseguró que momentos antes había seguido a su hija Yaretzi.

Según su versión, el sujeto intentó tomar a la menor de la mano mientras le decía “ven”. La mujer agregó que no era la primera ocasión en que el mismo hombre seguía a su hija.

Tras el señalamiento, los policías detuvieron a Jorge “N”, de 54 años, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de sustracción.

El hombre fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, autoridad que deberá investigar lo ocurrido y determinar su situación jurídica.