Madonna festeja sus 68 años en Grecia con look de Alta Moda

CDMX.- Madonna celebró su cumpleaños número 68 en Grecia con un conjunto de Dolce&Gabbana que reunió elegancia, glamour y elementos de la Alta Moda italiana. La cantante eligió el modelo “Bartolomea”, perteneciente a la colección Alta Moda Taormina 2026.

El diseño consistió en un vestido de organza hasta los tobillos, con mangas de tres cuartos y bordados de lentejuelas que formaban motivos florales y figuras de inspiración barroca. También incorporó flores tridimensionales confeccionadas a mano con satén duquesa y cristales, que aportaron volumen al atuendo.

La intérprete completó su imagen con un tocado floral, zapatos de salón dorados y un collar de Alta Joyería. La pieza incluía tanzanita, morganita, aguamarina, granate rodolita, una perla de los Mares del Sur y detalles elaborados con hilo de oro trenzado. El estilismo estuvo a cargo de Sadie Davies.

Madonna compartió fotografías de la celebración en Instagram y agradeció a sus seguidores con un mensaje en el que mencionó algunas de las actividades del festejo: comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos y alimentar a los gatos. Con esta aparición, la artista reafirmó el papel central que la moda mantiene en su imagen pública y llevó el espíritu de Dolce&Gabbana a su celebración en Grecia.