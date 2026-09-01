Policías del Mando Coordinado detuvieron a Enrique “N”, de 23 años, luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de un machete y más de 16 gramos de una sustancia con características del cristal, en el municipio de Jesús María.

La intervención ocurrió sobre la calle Genovevo Rivera, en la colonia Chicahuales I, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron al joven y procedieron a realizarle una inspección.

Durante la revisión corporal, los agentes localizaron entre sus pertenencias un arma blanca tipo machete, además de un envoltorio de plástico que contenía aproximadamente 16 gramos de una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, Enrique fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El machete y la sustancia asegurada también quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará la situación jurídica del detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma prohibida.