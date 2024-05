En unas ladrilleras ubicadas en el municipio de San Francisco de los Romo fue encontrado el cadáver de un joven que presentaba huellas de violencia.

El macabro hallazgo fue realizado por los mismos trabajadores de la zona, aproximadamente a las 08:00 de la mañana del sábado.

Las ladrilleras que fueron escenario de este crimen, se ubican por un camino de terracería y entronque con la carretera federal No. 71, a la altura de la colonia 28 de Abril.

Cabe destacar que este es el segundo asesinato que se registra en esa misma zona en los últimos meses.

Hasta el lugar de los hechos se movilizaron los policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA, así como agentes del Grupo Exterior “San Francisco” de la PDI.

La víctima mortal es un joven de entre 20 y 25 años que no fue identificado y como única característica, es un tatuaje con la frase “solo Dios puede juzgar”.

Los trabajadores de la ladrillera señalaron no conocer a la víctima y señalaron que, al momento de llegar a trabajar, encontraron a un joven tirado junto a uno de los hornos. En un principio presumieron que estaba dormido, pero al tratar de despertarlo para que se fuera, se percataron que estaba inconsciente y presentaba golpes en el cuerpo, por lo que llamaron al número de emergencias.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, acudieron al lugar de los hechos los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.