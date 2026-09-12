Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado en el fraccionamiento Agua Clara, lo que movilizó a policías municipales, paramédicos y posteriormente a personal de la Fiscalía General del Estado.

El hallazgo ocurrió sobre la calle La Luz, en su cruce con Avenida Siglo XXI, luego de que elementos de la Policía Municipal recibieran el reporte de una persona aparentemente inconsciente.

Al llegar al punto señalado, los uniformados encontraron a una persona aparentemente del sexo masculino y advirtieron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La zona quedó acordonada y bajo resguardo policial mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado. Personal de Servicios Periciales quedó a cargo del procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.

Por ahora se desconocen las causas de la muerte y las circunstancias en las que ocurrió el deceso, aspectos que deberán ser establecidos mediante las investigaciones y estudios correspondientes.