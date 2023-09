Lunada se convirtió en tragedia

Un hombre falleció ahogado en una presa situada en el municipio de Asientos mientras realizaba labores de pesca, acompañado por un grupo de amigos y familiares durante una «lunada».

El incidente ocurrió la noche del pasado martes, pero no fue sino hasta la madrugada del miércoles que los Bomberos Estatales consiguieron recuperar el cuerpo.

El fallecido, identificado como Francisco de 65 años, se sumergió accidentalmente en las gélidas aguas de la presa “Las Mercedes”, situada en el poblado de Las Negritas. Al quedar atrapado en la red que empleaba para pescar, no logró volver a la superficie.

A las 23:10 horas del referido martes, se recibió un reporte en el número de emergencias 911 informando que una persona había caído al agua en la mencionada presa y no había emergido.

Rápidamente, se trasladaron al lugar policías estatales y preventivos de Asientos, personal de Protección Civil Municipal, Bomberos Estatales y una ambulancia del ISSEA. Al llegar, se entrevistaron con varios testigos quienes señalaron que, esa noche, habían acudido a la presa “Las Mercedes” para disfrutar de una “lunada”. Una vez establecidos en las cercanías, Francisco decidió entrar al agua con el objetivo de pescar algo para cenar.

Relataron que vieron al sexagenario pescando con una red, pero de repente se sumergió y no regresó a la superficie, lo que les llevó a alertar a los servicios de emergencia.

Indicando el último lugar en el que lo vieron, los Bomberos Estatales se sumergieron con equipo de buceo en búsqueda de Francisco. A las 01:45 horas finalmente lo encontraron, notando que estaba enredado con la red que empleaba para pescar.

Tras extraer el cuerpo y llevarlo a tierra firme, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, llegaron agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales para realizar las investigaciones pertinentes.