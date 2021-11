Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El delegado de Fonatur en Quintana Roo, Raúl Bermúdez, es investigado por alquilar para su beneficio, a través de Airbnb y Booking, una villa que fue construida con fondos públicos durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón y que estaba proyectada para funcionar como casa de descanso presidencial.

En el expediente se incluyen testimonios de quienes siguieron el procedimiento para hospedarse en el lugar.

«Pide un anticipo el cual debe depositarse en una cuenta que no es de Fonatur», se refiere en uno de los oficios firmado por el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control, Guillermo Ruan, en el que se solicitó información sobre el estatus que tiene la propiedad.

En octubre de 2020, Bermúdez fue exhibido en un audio en el que amenazó a un administrador del condominio Isla Dorada por no permitirle usar el gimnasio durante la contingencia sanitaria de Covid-19; por el exabrupto fue identificado como Lord Fonatur.

El inmueble que se ofrece en alquiler es conocido como Villas Chakté.

Se trata de una construcción conformada por módulos independientes distribuidos en comedor, sala, recámara principal y secundaria, módulo de servicios (que incluye dos dormitorios, un baño, oficina, estancia, cocineta, patio de servicio), así como cuarto de máquinas, alberca con jacuzzi y un extenso jardín.

La propiedad tiene una superficie de terreno de 21 mil 273 metros cuadrados y 846 metros de construcción en la Zona Hotelera Cancún y tiene acceso directo a la playa.

«Exclusiva villa con 4 dormitorios. Se encuentra a pie de playa y está ubicada a 5 minutos del aeropuerto», se describe en Airbnb.

El costo por noche es de 10 mil 176 pesos y, según la plataforma, ya no existe disponibilidad para el resto del año.